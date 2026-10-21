БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Р-13: новая дальность, прежняя необходимость всплывать

Р-13: новая дальность, прежняя необходимость всплывать

Всплыть, открыть шахты, отстреляться по одной. Три Р-13 на борту проекта 658, реактор вместо дизелей, автономность выросла — а перед пуском лодка всё равно выходила на поверхность и открывала шахты: иначе ракета из них не выйдет.

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