Р-13: новая дальность, прежняя необходимость всплывать

Всплыть, открыть шахты, отстреляться по одной. Три Р-13 на борту проекта 658, реактор вместо дизелей, автономность выросла — а перед пуском лодка всё равно выходила на поверхность и открывала шахты: иначе ракета из них не выйдет.
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