В Харькове прогремел взрыв

В Харькове на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ. Сейчас, согласно данным официального ресурса для оповещения населения, в Харьковской области действует режим воздушной тревоги.
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