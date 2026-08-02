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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бабаев о будущем Дер-Аргучинцева: «В «Адмирал» он не поедет. С «Ак Барсом» разговоров не было, с «Торонто» – процесс идет»

Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы Семена Дер-Аргучинцева , поделился информацией о будущем игрока.

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