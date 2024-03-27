Генерала ФТС Ягодкину арестовали на два месяца

Басманный суд Москвы избрал меру пресечения в виде ареста на два месяца замглавы Федеральной таможенной службы генерал-полковнику Елене Ягодкиной, которая обвиняется в выдаче акцизных марок, с помощью которых реализовывалась контрафактная алкогольная продукция .
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