Генерала ФТС Ягодкину арестовали на два месяца

Басманный суд Москвы избрал меру пресечения в виде ареста на два месяца замглавы Федеральной таможенной службы генерал-полковнику Елене Ягодкиной, которая обвиняется в выдаче акцизных марок, с помощью которых реализовывалась контрафактная алкогольная продукция .