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  • Вениамин
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Гуф рассказал об изнасиловании медсестры (видео)

Рэпер Гуф призвал людей не верить «желтым» заголовкам, заверяя, что ведет себя адекватно. Артист, известный по хиту «Ураган», стал объектом уголовного дела после инцидента в бане в подмосковной Апрелевке, где находился в компании друга и четырех девушек.

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