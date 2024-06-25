В Госдуму внесли предложение о запрете продажи iPhone в РФ

Депутаты хотят обязать Apple разрешить использование RuStore на iOS В Госдуму внесли законопроект, который запрещает продажу iPhone и других гаджетов без магазина приложений RuStore, пишет "Парламентская газета".
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