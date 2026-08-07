В Туле из-за жары увлажняют центральные улицы

За сутки в Туле вывезли 41 кубометр смёта с улиц, коммунальные службы работают круглосуточно.В Туле сохраняется тридцатиградусная жара, в связи с чем поливомоечная техника продолжает работать на улицах города.
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