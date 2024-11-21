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В Курской области 21-летний любитель скорости спровоцировал смертельное ДТП

<p><strong>Смертельная авария произошла 19 декабря прошлого года. Молодой водитель &laquo;Газели&raquo; ехал на высокой скорости по автодороге Тимского района, вылетел на встречную полосу и столкнулся с бензовозом DAF с прицепом, за рулём которого был 42-летний мужчина.

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