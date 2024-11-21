В Курской области 21-летний любитель скорости спровоцировал смертельное ДТП

<p><strong>Смертельная авария произошла 19 декабря прошлого года. Молодой водитель «Газели» ехал на высокой скорости по автодороге Тимского района, вылетел на встречную полосу и столкнулся с бензовозом DAF с прицепом, за рулём которого был 42-летний мужчина.