Юбилей Сергея Безрукова отметит Первый канал

Премьера документального фильма «Чье сердце бьется громче» состоится на Первом канале 21 октября 2023 года – к юбилею Сергея Безрукова: 18-го числа ему исполнится 50 лет.
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