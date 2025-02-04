Несколько слов про похороны Владимира Высоцкого

На могиле не был, уже наверное и не получится, а была и есть такая мечта, отдать дань уважения этому ЧЕЛОВЕКУ! Всегда помню эти две даты 25.01 и 25.07 и всегда отмечаю!

А

Александр24

Человечище! Некого из современников и рядом поставить. А уж нынешние звездульки, возомнившие о себе, просто плесень по сравнению с ним. А ведь почти пацан (всего лишь на 10 лет постарше меня, а сколько успел сделать!). Помню тот июль - ехал из Рыбинска через Москву . Было впечатление, что город вымер. Ужасная потеря.