Совсем недавно - 25 января - как-то незаметно прошла очередная, некруглая, годовщина со дня рождения великого русского поэта Владимира Семеновича Высоцкого.
Несколько слов про похороны Владимира Высоцкого
Комментарии
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Александр Салтановский
В это время, я служил в рядах СА, город Минск, Уручье, в/ч73964. Плакал горючими слезами!
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19 час.
Александр Салтановский
На могиле не был, уже наверное и не получится, а была и есть такая мечта, отдать дань уважения этому ЧЕЛОВЕКУ! Всегда помню эти две даты 25.01 и 25.07 и всегда отмечаю!
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19 час.
А
Александр24
Человечище! Некого из современников и рядом поставить. А уж нынешние звездульки, возомнившие о себе, просто плесень по сравнению с ним. А ведь почти пацан (всего лишь на 10 лет постарше меня, а сколько успел сделать!). Помню тот июль - ехал из Рыбинска через Москву . Было впечатление, что город вымер. Ужасная потеря.
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11 час.
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