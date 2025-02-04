СССР-Россия
ГлавнаяВсе новые темы са...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СССР-Россия

1 378 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вера смелых
    Вам сколько лет, Пульхерия?            Если лет так 70, то бодрая готовность " смести" это всего лишь слова. И для то...Хуже гитлеровцев!
  • vitaly yanushkevich
    Ты котяра идиот? 64 человека для тебя фигня?«Чёрный» вертолёт...
  • Иосиф Калинин
    Результат всей этой "борьбы"  характеризуется одной фразой: звону много, толку мало! Вся наша правовая система являет...Сворованы триллионы!

Несколько слов про похороны Владимира Высоцкого

Несколько слов про похороны Владимира Высоцкого

Совсем недавно - 25 января - как-то незаметно прошла очередная, некруглая, годовщина со дня рождения великого русского поэта Владимира Семеновича Высоцкого.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Салтановский
В это время, я служил в рядах СА, город Минск, Уручье,  в/ч73964. Плакал горючими слезами!
Ответить
19 час.
Александр Салтановский
На могиле не был, уже наверное и не получится, а была и есть такая мечта, отдать дань уважения этому ЧЕЛОВЕКУ! Всегда помню эти две даты 25.01 и 25.07 и всегда отмечаю!
Ответить
19 час.
А
Александр24
Человечище! Некого из современников и рядом поставить. А уж нынешние звездульки, возомнившие о себе, просто плесень по сравнению с ним. А ведь почти пацан (всего лишь на 10 лет постарше меня, а сколько успел сделать!).  Помню тот июль - ехал из Рыбинска через Москву . Было впечатление, что город вымер. Ужасная потеря.
Ответить
11 час.
наверх