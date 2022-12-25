Вскрытие показало

Пациент жив, бодр, смотрит в будущее со сдержанным оптимизмом. А как не взбодриться, если приходится на ходу перестраивать годами отлаженные схемы поставок, налаживать производство новой продукции, искать новых поставщиков и потребителей? И почему не смотреть вперед с оптимизмом, если впереди рост производства из-за ухода иностранных конкурентов, расширение рынков сбыта, а для значительной части производителей и практически гарантированный спрос со стороны государственных заказчиков? Полки магазинов не опустели, выбывшие иностранные товары оперативно были замещены отечественными (см.