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Вскрытие показало

Вскрытие показало

Пациент жив, бодр, смотрит в будущее со сдержанным оптимизмом. А как не взбодриться, если приходится на ходу перестраивать годами отлаженные схемы поставок, налаживать производство новой продукции, искать новых поставщиков и потребителей? И почему не смотреть вперед с оптимизмом, если впереди рост производства из-за ухода иностранных конкурентов, расширение рынков сбыта, а для значительной части производителей и практически гарантированный спрос со стороны государственных заказчиков? Полки магазинов не опустели, выбывшие иностранные товары оперативно были замещены отечественными (см.

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