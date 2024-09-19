Наталья Морарь в ПАСЕ: «Я прямо выразила обеспокоенность фальсификацией избирательных процессов»

Наталья Морарь в среду, 18 сентября, в ходе встречи с делегацией Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) высказала ряд опасений, связанных с корректностью и прозрачностью избирательных процессов в контексте президентской кампании.
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