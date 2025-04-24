«Э, брат, это мой город теперь, привыкайте»: как колоритный бунтарь бил, угрожал и смеялся над полицией

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
В Союзе такого ухаря, завели бы в допросную и четвером резиновыми дубинками так бы отделали, месяц кровью бы мочился. А сейчас эта гнида откупиться! Перевелись, однако реальные мужики в России, а то давно бы затолкали ему этом &quot;бутафорский пистолет&quot; в его реальный анус целиком без смазки! Выводы делайте сами, свою преступность извели, то перь будем жить под СА. Как то вот так.
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1 д.
Boris Borisov
А что вы нам эти истории рассказываете ?????! Рассказывайте думе , совету Федераций , фсб , Путину  лично !
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1 д.
Александр Котов
Вот пристрелили бы этого чурку и проблем бы не было.
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20 час.
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