Avia.pro - СМИ В одном из московских дворов разыгралась сцена, достойная криминальной хроники.
«Э, брат, это мой город теперь, привыкайте»: как колоритный бунтарь бил, угрожал и смеялся над полицией
Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
В Союзе такого ухаря, завели бы в допросную и четвером резиновыми дубинками так бы отделали, месяц кровью бы мочился. А сейчас эта гнида откупиться! Перевелись, однако реальные мужики в России, а то давно бы затолкали ему этом "бутафорский пистолет" в его реальный анус целиком без смазки! Выводы делайте сами, свою преступность извели, то перь будем жить под СА. Как то вот так.
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1 д.
Boris Borisov
А что вы нам эти истории рассказываете ?????! Рассказывайте думе , совету Федераций , фсб , Путину лично !
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1 д.
Александр Котов
Вот пристрелили бы этого чурку и проблем бы не было.
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20 час.
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