«Э, брат, это мой город теперь, привыкайте»: как колоритный бунтарь бил, угрожал и смеялся над полицией

ИМ

Ильдус Мамлеев

В Союзе такого ухаря, завели бы в допросную и четвером резиновыми дубинками так бы отделали, месяц кровью бы мочился. А сейчас эта гнида откупиться! Перевелись, однако реальные мужики в России, а то давно бы затолкали ему этом "бутафорский пистолет" в его реальный анус целиком без смазки! Выводы делайте сами, свою преступность извели, то перь будем жить под СА. Как то вот так.