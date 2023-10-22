В соцсетях UFC убрали слова россиянина Махачева в поддержку Палестины

В официальных социальных сетях Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) удалили слова российского бойца смешанного стиля (ММА) Ислама Махачева в поддержку Палестины после победы над австралийцем Алексом Волкановски.
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