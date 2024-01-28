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Закон, порядок, государство

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Московское руководство прибыло на Уссурийский локомотиворемонтный завод

Московское руководство прибыло на Уссурийский локомотиворемонтный завод

Уссурийский локомотиворемонтный завод ОАО "Желдорреммаш" с рабочим визитом посетил заместитель генерального директора ОАО "РЖД" — начальник Дирекции тяги Дмитрий Пегов.

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