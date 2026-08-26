TMZ:британский актер Тим Карри умер в возрасте 80 лет

Британский актер Тим Карри умер на 81-м году жизни. Об этом сообщает TMZ.В публикации интернет-издания говорится, что звезды культового «Шоу ужасов Рокки Хоррора», экранизации «Оно» Стивена Кинга и фильма «Один дома 2» не стало поздно вечером 25 августа.