TMZ:британский актер Тим Карри умер в возрасте 80 лет

Британский актер Тим Карри умер на 81-м году жизни. Об этом сообщает TMZ.В публикации интернет-издания говорится, что звезды культового «Шоу ужасов Рокки Хоррора», экранизации «Оно» Стивена Кинга и фильма «Один дома 2» не стало поздно вечером 25 августа.
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