"Черный бумеранг негатива": по этим 2 знакам зодиака жестко ударит молот страданий в ближайшие 4 дня

Астрологи предсказали некоторым знакам зодиака начало тяжелого периода в жизни в ближайшие 4 дня. Молот страданий ударит представителей 2 созвездий, а черный бумеранг негатива будет буквально преследовать их.
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