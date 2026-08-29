SPORT24.ru
ГлавнаяО проектеБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

SPORT24.ru

189 подписчиков

Соболев догнал Глушенкова в гонке лучших бомбардиров РПЛ благодаря победному голу с пенальти в матче с «Факелом»

Соболев догнал Глушенкова в гонке лучших бомбардиров РПЛ благодаря победному голу с пенальти в матче с «Факелом»

Сегодня, 29 августа, петербургский «Зенит» победил в гостях воронежский «Факел» со счетом 1:0 в матче 5-го тура российской Премьер-Лиги.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя