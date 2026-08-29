Соболев догнал Глушенкова в гонке лучших бомбардиров РПЛ благодаря победному голу с пенальти в матче с «Факелом»

Сегодня, 29 августа, петербургский «Зенит» победил в гостях воронежский «Факел» со счетом 1:0 в матче 5-го тура российской Премьер-Лиги.
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