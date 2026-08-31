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Калуга-поиск

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Летний сезон в Городском парке Калуги продлится весь сентябрь: опубликована программа мероприятий

Летний сезон в Городском парке Калуги продлится весь сентябрь: опубликована программа мероприятий

Управление культуры города Калуги представило расписание мероприятий в Городском парке культуры и отдыха на сентябрь 2026 года.

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