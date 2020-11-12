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Как будет работать транспорт в карантин выходного дня?

Как будет работать транспорт в карантин выходного дня?

В Украине вводится "Карантин выходного дня" и многие заведения будут закрыты. В редакцию поступил интересный вопрос, а как же будет работать городской транспорт? Во время "Карантина выходного дня" весь городской транспорт будет работать по своему привычному расписанию.

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