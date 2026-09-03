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Царьград

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ВСУ обстрелами нацелились лишить приграничных жителей дома

ВСУ обстрелами нацелились лишить приграничных жителей дома

ГУМАНИТАРНЫЙ КРИЗИС В ПРИГРАНИЧЬЕ: ВСУ 26 августа атакуют автобус в ЛНР, погибают 9, ранены 6. Народный фронт продолжает работу, а Тараненко осуждает попытки дестабилизации и запугивания мирных жителей.

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