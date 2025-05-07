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«Фронту ВСУ в Донбассе конец»: ВС России охватывают Константиновку с двух сторон — «знатный получится котел»: Новости СВО, свежие новости войны на Украине 07.05.25 г.

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