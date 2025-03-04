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Закон, порядок, государство

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Российские военные автоинспекторы провели профилактическое занятие по соблюдению ПДД для школьников в Киргизии

Российские военные автоинспекторы провели профилактическое занятие по соблюдению ПДД для школьников в Киргизии

Инспекторы напомнили школьникам правила дорожного движения для пешеходов, акцентировав внимание на необходимости спешиваться с велосипеда или самоката при передвижении через проезжую часть по «зебре».

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