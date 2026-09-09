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Пронедра

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Физически обоснованный ИИ для поиска материалов хранения водорода

Физически обоснованный ИИ для поиска материалов хранения водорода

Международная команда под руководством Тохокского университета предложила концепцию «физически обоснованной экосистемы» для ускоренного поиска твёрдых материалов, способных хранить водород.

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