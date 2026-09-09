Физически обоснованный ИИ для поиска материалов хранения водорода

Международная команда под руководством Тохокского университета предложила концепцию «физически обоснованной экосистемы» для ускоренного поиска твёрдых материалов, способных хранить водород.
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