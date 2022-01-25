Патрушев заложит памятную капсулу на заводе в Петрозаводске

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заложит капсулу в знак начала строительства цифровой верфи в карельской столице Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев посетит Онежский судостроительно-судоремонтный завод.
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заложит капсулу в знак начала строительства цифровой верфи в карельской столице Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев посетит Онежский судостроительно-судоремонтный завод.
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