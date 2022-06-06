Отец с сыном два месяца живут в автомобиле в Приморье

Отец с сыном два месяца живут в автомобиле в Приморье

В Приморье двое взрослых мужчин — отец и сын — живут в автомобиле. Стоит "Волга" в Уссурийске в одном из дворов на улице Плеханова.

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