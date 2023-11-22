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ВСУ применяют кассетные боеприпасы при обстрелах Новой Каховки

ВСУ применяют кассетные боеприпасы при обстрелах Новой Каховки

Глава города Владимир Леонтьев сообщил, что украинская артиллерия резко усилила удары по городу.Владимир Леонтьев сообщил в интервью ТАСС о том, что ВСУ начали всё чаще применять кассетные боеприпасы для обстрела Новой Каховки.

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