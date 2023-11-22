ВСУ применяют кассетные боеприпасы при обстрелах Новой Каховки

Глава города Владимир Леонтьев сообщил, что украинская артиллерия резко усилила удары по городу.Владимир Леонтьев сообщил в интервью ТАСС о том, что ВСУ начали всё чаще применять кассетные боеприпасы для обстрела Новой Каховки.
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