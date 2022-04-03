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Харламов обеспокоен происходящем: «Хочется, чтобы вышел Пельш и сказал, что это был розыгрыш»

Харламов обеспокоен происходящем: «Хочется, чтобы вышел Пельш и сказал, что это был розыгрыш»

Гарик Харламов, как и многие артисты, переживает из-за сложившейся ситуации в мире. О своих чувствах он рассказывает в Telegram-аккаунте.

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