Крымские десантники штурмом взяли "опорник" ВСУ в разрушенном доме под Курском

В одном из приграничных районов Курской области бойцы гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка ВДВ из Феодосии взяли штурмом опорный пункт ВСУ, который был расположен в одном из заброшенных зданий.
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