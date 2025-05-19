Янина Павленко: Сегодня же провели большое совещание с новыми подрядчиками, которые зашли на саночистку региона

Сегодня же провели большое совещание с новыми подрядчиками, которые зашли на саночистку региона.В преддверии курортного сезона усиливаемся в этом направлении, чтобы он прошел на высоком уровне во всех смыслах Знаем, где есть недоработки – вместе доводим до ума карты, закрепления, выверяем … .