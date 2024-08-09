Атака ВСУ в Курской области уменьшит Украину

Как ответить на атаку на Курскую область? Минимизировать сухопутную границу Украины. Взять под контроль исторические российские территории, обладающие значительным экономическим и промышленным потенциалом.
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