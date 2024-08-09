Атака ВСУ в Курской области уменьшит Украину

БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Комментарии
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Хорошая статья, деловая.
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20 час.
Traveller
А почему &quot;можно идти&quot;? НУЖНО идти!
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16 час.

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