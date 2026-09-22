Начальник тыла Росгвардии получил 8 лет за взятки

Бывший начальник управления тылового обеспечения Росгвардии Бусыгин получил 8 лет колонии строгого режима за коррупцию.
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