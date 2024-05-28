Сенатор: Запад перешёл к активному противостоянию из-за неэффективности санкций

Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди рассказала в беседе с RT, что Запад перешёл к активному военному противостоянию с Москвой, осознав неэффективность экономического давления на Россию.
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