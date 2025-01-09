В Госдуме призвали певца Воробьева вернуться в Москву из США на фоне пожаров

НК

Наталья Котельникова

Ох ты, ну надо же! Эта госдура озадачена Лёшей Воробьёвым, прям распереживались. Ну клоуны, нечего и сказать, что этот Лёша , что эти. Совсем госдура рехнулась, заняться нечем? Точно нечем. В стране война, а они о Лёшике заботятся, который приезжает в Россию, бабло срубит и назад, домой, в пиндосию.