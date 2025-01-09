Депутат Госдумы Александр Толмачев, выступающий от партии "Единая Россия", призвал российского певца и актера Алексея Воробьева вернуться из США в Москву на фоне бушующих лесных пожаров.
В Госдуме призвали певца Воробьева вернуться в Москву из США на фоне пожаров
Комментарии
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НЭ
Наталья Эрнст
Пусть там сидит
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18 час.
НК
Наталья Котельникова
Ох ты, ну надо же! Эта госдура озадачена Лёшей Воробьёвым, прям распереживались. Ну клоуны, нечего и сказать, что этот Лёша , что эти. Совсем госдура рехнулась, заняться нечем? Точно нечем. В стране война, а они о Лёшике заботятся, который приезжает в Россию, бабло срубит и назад, домой, в пиндосию.
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17 час.
Александр Котов
Этому депутату делать больше нечего как заботиться о каком-то певце? Это "жена" его?
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13 час.
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