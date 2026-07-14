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«Один результат был отрицательным, второй показал частичное родство»: Лидер группы «Паровоз до Кубы» Сергей Шиподько заявил, что является сыном Александра Абдулова

«Один результат был отрицательным, второй показал частичное родство»: Лидер группы «Паровоз до Кубы» Сергей Шиподько заявил, что является сыном Александра Абдулова

Фронтмен коллектива «Паровоз до Кубы» Сергей Шиподько публично объявил себя внебрачным сыном Александра Абдулова.

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