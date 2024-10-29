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Джонни Депп возвращается в Голливуд: Актер сыграет с Пенелопой Крус в фильме...

Джонни Депп возвращается в Голливуд: Актер сыграет с Пенелопой Крус в фильме...

Джонни Депп возвращается в Голливуд: Актер сыграет с Пенелопой Крус в фильме от режиссера “Нового Человека-паука”В основу сюжета картины лег оригинальный сценарий Зака Дина, рассказывающий о барменше круизного лайнера, которая встречает таинственного пьяницу и оказывается замешана в криминальной истории.

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