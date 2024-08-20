Трамп обвинил демократов в нечестной борьбе на выборах

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в соцсети Truth Social обвинил демократов в первом в истории страны «государственном перевороте», который якобы заключается в номинации действующего вице-президента Камалы Харрис на пост кандидата в президенты США от Демократической партии на будущих выборах в ноябре этого года.
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