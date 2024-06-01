Главный инженер Red Bull: Нас ждёт напряжённая борьба за титулы

Getty Images / Red Bull Content PoolГлавный инженер Red Bull Racing Пол Монаган заявил, что команда не впадает в панику в своем подходе к обновлениям, несмотря на то, что в последние недели уступает позиции McLaren и Ferrari.
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