27-летнего жителя Кондопоги будут повторно судить за торговлю наркотиками

Прокуратура утвердила обвинительное заключение. 27-летний житель Кондопоги ранее уже был судим за незаконное распространение наркотиков и за покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере в составе организованной группы (ч.
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