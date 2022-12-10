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Си Джей Макколлум: «Зайон играет на уровне MVP»

Защитник «Нового Орлеана» Си Джей Макколлум после победы над «Финиксом» (128:117) заявил, что считает Зайона Уильямсона претендентом на MVP.

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