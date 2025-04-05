Прогноз погоды в Крыму на 5 апреля В Симферополе +13 и пасмурно В Севастополе +11 и небольшой дождьВ Евпатории +11 и небольшой дождьВ Черноморском +11 и небольшой дождьВ Джанкое +15 и пасмурноВ Ялте +12 и небольшой дождьВ Алуште +13 и облачно с прояснениямиВ Керчи +13 и облачно с про.