❗️Лобовое ДТП произошло в Судаке: пострадала женщина Легковушки столкнулись на дороге из Судака в Грушевку, сообщили в МЧС Крыма.
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❗️Лобовое ДТП произошло в Судаке: пострадала женщина Легковушки столкнулись на дороге из Судака в Грушевку, сообщили в МЧС Крыма.