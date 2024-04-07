Большинство сельских библиотек в Карелии находится в ужасном состоянии

Библиотеки поселков не могут угнаться за современными стандартами обслуживания читателей Текст: Алина Гапеева Протекающая крыша, вечный холод, обшарпанные стены и полы — приметы многих сельских «книжных храмов».
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