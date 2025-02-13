О работе мозга и создании мысли форм 🧘 safita.pro @safita_mafic #наука_и_магия #позновательно.
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О работе мозга и создании мысли форм 🧘 safita.pro @safita_mafic #наука_и_магия #позновательно.
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