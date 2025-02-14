СМИ узнали подробности разговора Трампа с Зеленским по урегулированию конфликта

Президент США Дональд Трамп во время телефонного звонка лидеру Украины Владимиру Зеленскому, срок полномочий которого истек в мае 2024 года, сообщил о стремлении российского коллеги Владимира Путина заключить сделку по урегулированию конфликта.
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