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Кандидат на пост канцлера ФРГ Мерц заявил, что не ставил РФ ультиматум

Кандидат на пост канцлера ФРГ Мерц заявил, что не ставил РФ ультиматум

Участник министерских выборов Федеративной Республики Германия и представитель парламентской фракции ХДС Фридрих Мерц проинформировал о том, что якобы не пытался обратиться к лидеру Российской Федерации с ультиматумом по поводу передачи ракетного вооружения киевскому режиму.

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