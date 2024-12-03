Участник министерских выборов Федеративной Республики Германия и представитель парламентской фракции ХДС Фридрих Мерц проинформировал о том, что якобы не пытался обратиться к лидеру Российской Федерации с ультиматумом по поводу передачи ракетного вооружения киевскому режиму.
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