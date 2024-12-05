Расчет миномета 2С4 «Тюльпан» уничтожил укрепленные позиции ВСУ в зоне СВО

Расчет 240-миллиметрового самоходного миномета 2С4 «Тюльпан» Южной группировки войск уничтожил опорный пункт и укрепленные позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на часовярском направлении зоны проведения специальной военной операции (СВО).
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