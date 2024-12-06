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Мода и Шоу-бизнес

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РИА Новости: после смерти Мадянова в Москве открыли наследственное дело

РИА Новости: после смерти Мадянова в Москве открыли наследственное дело

В Москве было открыто наследственное дело после смерти заслуженного артиста России Романа Мадянова. Как пишет РИА Новости со ссылкой на юриста Дениса Корягина, это говорит о том, что родственники актера приняли наследство.

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