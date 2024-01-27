Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назвал знаковым то, что сегодня проходит день памяти выдающегося историка, одного из крупнейших специалистов по истории Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда Валентина Михайловича Ковальчука, который рассказал всю правду об этом историческом событии.