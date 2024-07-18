Николай Демидов получит 18 млн рублей от «Лады» за следующий сезон (Артур Хайруллин)

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Ранее 28-летний защитник подписал контракт с тольяттинским клубом на год. По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, Демидов получит 18 миллионов рублей за сезон-2024/25.